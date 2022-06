Nowoczesny dom, pełen niespodzianek

Nie jest łatwo stworzyć nowoczesny salon, by nie wyglądał on tak, jak w wielu innych domach. Naszym specjalistom na szczęście się to udało! Wszystko dzięki pomysłowemu elementowi aranżacji jakim jest pomarańczowo-czerwony wzór zdobiący jedną ze ścian znajdujących się w tej strefie. Nie ma wątpliwości co do tego, że zdecydowanie przyciąga on wzrok i sprawia, że nie można powiedzieć o tym salonie, że jest nudny.