Nowoczesna willa skąpana w zieleni

Jak mogliście zauważyć na poprzednim zdjęciu, garaż jest zupełnie niewidoczny dla odwiedzających. Projektanci ulokowali go tak, by ukrył się za pagórkiem, dzięki czemu jego widok nie zaburza estetyki całego domu. Fasada budynku została pokryta takimi materiałami, by jak najbardziej pasować do otaczającego ją krajobrazu. To dlatego projektanci zdecydowali się na elementy drewniane i kamienne, które idealnie łączą się z jasną elewacją w odcieniu kremowym.