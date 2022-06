Nowoczesny i stylowy dom rodzinny

Rzadko kiedy zdarza się, aby w piwnicy znajdowało się okno. To pomieszczenie zazwyczaj traktujemy jako domową graciarnię, do której znosimy wszystkie niepotrzebne nam rzeczy i w zasadzie nie użytkujemy jej. Często jest to fatalny błąd, ponieważ brak umiejętnego zagospodarowania pustej przestrzeni wpływa na niefunkcjonalność danych pomieszczeń, co w efekcie prowadzi do marnowania cennej przestrzeni. Ta piwnica jest nie tylko wyjątkowa, ale także posiada fenomenalny widok. Co prawda są to betonowe schodki, jednak na ich szczycie posadzono przeróżne rośliny, które uatrakcyjniły widok i dodały bardziej przytulnego charakteru.