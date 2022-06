Nowoczesny i luksusowy dom jednorodzinny z twistem

Nowy projekt Corneille Architects bardzo szybko został przez wszystkich zauważony ze względu na spektakularną i innowacyjną architekturę. Czy można nie pokochać tej bryły o unikalnej formie?

Szklana elewacja przy wielopoziomowym domu to nie lada gratka. Wielkie okna sprawiają, że dom wygląda na bardzo otwarty. Kiedy wszystkie światła w domu są zapalone, z zewnątrz możemy w pełni docenić piękno projektu. Jest to wyjątkowo ciepły i zachęcający dom. Poza tym, rozległy ogród zapewnia miejsce do wypoczynku i zabawy. Dla każdego coś dobrego!