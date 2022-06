Twierdza minimalizmu!

Minimalizm to styl uwielbiany przez znaczne grono czytelników homify. Jeśli do niego należycie, to dzisiejszy Katalog Inspiracji może stać się jednym z Waszych ulubionych. Przenosimy się bowiem do Argentyny, by poznać fantastyczny projekt od studia DMS Arquitectura. Beton odgrywa tutaj pierwszoplanową rolę, pozwalając na stworzenie dwupoziomowej konstrukcji, gdzie geometryczne gry z przestrzenią i światłem są na porządku dziennym. Całość ma podłużną formę, która została jeszcze dodatkowo przedłużona przez prostokątne patio.

Odpowiedzialny za rezydencję zespół składa się z młodych architektów, mających już jednak spore doświadczenie w tworzeniu projektów mieszkaniowych, lokalów komercyjnych, hoteli, a nawet szpitali! Chociaż wzniesione przez nich budynki mogą różnić się funkcją, wszystkie łączy nowoczesne myślenie o architekturze.

Czy odnajdziemy je również tutaj? Przekonajmy się…