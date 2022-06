Mieszkanie z lat 70-tych w nowym wydaniu

Nowe życie tchnięto także we wnętrze łazienki. Choć pozornie niewiele się tu zmieniło- te same kafelki pokrywają ściany i podłogi, a także zachowano meble łazienkowe- to jednak wnętrze tego pomieszczenia prezentuje się modniej i nowocześniej. A to za sprawą dodatków i dekoracji- zwiewnej firance do samej podłogi, koszykowi z wikliny na przybory toaletowe, czy niewielkim roślinkom jako ozdoby.