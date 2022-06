Dom aka nowoczesna oaza w górach

Odwracamy się i okazuje się, że w salonie znalazło się miejsce na nowoczesny kominek. Czaszka z porożem nad nim przypomina nam o odludnej lokalizacji, w której się znajdujemy. Nasz pokój dzienny stanowi część publicznej stref otwartej. W naturalny sposób przechodzi w jadalnię, a ta dalej w kuchnię.

Choć my dzisiaj skupiliśmy się na salonie, to zachęcamy Was do kliknięcia na zdjęcie i przejście do galerii projektu na profilu architekta. Czeka tam jeszcze kilka niespodzianek!