Proste pomysły dla małych ogrodów

Jeśli nie wiecie, jak zagospodarować przestrzeń w ogrodzie, to najlepiej rozrysować go najpierw na kartce papieru. Zastanówcie się, jaki kształt chcielibyście mu nadać i dopiero wtedy przystępujcie do prac ogrodowych. Może się okazać, że zdecydowanie bardziej wolicie ogród pełen kwiatów, a może jednak bardziej uporządkowany – wypełniony kamieniami w różnych kolorach.

