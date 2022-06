TOP 10 – najpiękniejsze domy w Polsce!

Nasz ranking otwiera fenomenalny dom projektu pracowni Struktura Łukasza Lewandowskiego, który jest ciekawą hybrydą nowoczesności i tradycji. Bryła budynku składa się z różnych części, połączonych ze sobą i dających wspólnie ciekawy wizualnie efekt. Różnią się one od siebie nie tylko kształtem, ale także kolorem i fakturą materiałów użytych do pokrycia ich elewacji. Nieregularny kształt wpłynął na to, w jaki sposób rozlokowano pomieszczenia w środku- w poszczególnych częściach znalazły się strefy bardziej intymne, jak i te otwarte, dostępne dla wszystkich. Zabudowa terenu w tej okolicy wymagała zastosowaniu dachu dwuspadowego, co znalazło wyraz w kształcie głównej części bryły. Ma ona formę nawiązującą do dawnych budynków gospodarczych, jednak przylegające do niej sześcienne części czynią całość nowoczesną i stylową.