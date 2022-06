10 etapów budowy wymarzonego domu!

W trzecim etapie budowy domu zaczynają być widoczne mury naszego domu. Spokojnie po zrobieniu fundamentów oraz rozprowadzeniu kanalizacji możemy przystąpić do wymurowania ścian oraz komina. To jeden z ważniejszych etapów budowy. Bardzo ważna jest jakoś użytego materiału, ponieważ wpływa ona na na końcowy efekt naszego budynku, a także jakość zaprawy oraz wykonania. Przystępując do budowania wymarzonego domu nie możemy nadmiernie oszczędzać na ekipie budowlanej, ponieważ w dużej mierze to od niej zależy jakie fundamenty będzie miał nasz dom.

W tym etapie możemy również wprowadzić niewielkie zmiany dotyczące projektu, jednak każda transformacja musi być zatwierdzona przez konstruktora. Stan surowy średnio to 37,7% udziałów w kosztach całkowitych przeznaczonych na budowę jednak mogą one wzrosnąć nawet do 49,4% całkowitych kosztów.