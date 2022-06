Dom jednorodzinny w niesamowitym stylu minimalistycznym

Coraz więcej osób pragnie, aby ich dom wyróżniał się nienagannym stylem oraz projektem. Większość z nas wielbi ponadczasowe, tradycyjne projekty, których piękno nie przemija, a z czasem stają się jeszcze bardziej interesujące i intrygujące. Dziś właśnie przedstawimy Wam taki dom, którego piękno z pewnością nie przeminie przez długie lata, a właściciele będą mogli cieszyć się minimalistycznym i klasycznym projektem. Mowa o budynku w stylu Bauhaus, a więc prostej formie architektonicznej, która nawiązuje do minimalistycznej koncepcji budownictwa. To przejrzyste, jasne konstrukcje o płaskim dachu, jasnej fasadzie i dużej ilości przeszkleń – tak w skrócie można określić styl Bauhaus. Nasz dzisiejszy bohater artykułu to nowoczesny dom jednorodzinny, który w swoim wyglądzie mocno nawiązuje do wcześniej wspomnianego stylu. Jeśli zaintrygowaliśmy Was naszym wstępem i chcielibyście poznać ponadczasowy, oryginalny projekt domu, to zapraszamy!