Od domu rodem z horroru do nowoczesnej willi

Oto kuchnia. Prostota i minimalizm to hasła przewodnie tego pomieszczenia. W rzeczywistości to hasła przewodnie całej rezydencji. Kuchnia została idealnie oświetlona. Światło dociera praktycznie do każdego jej zakamarka. Patrząc na nową kuchnię można odnieść wrażenie, że jest to miejsce wolne, świeże i przepełnione duchem młodości, gdzie estetyka ustępuje miejsca funkcjonalności i oryginalności. Ciekawie prezentuje się centralna wyspa w towarzystwie trzech kolorowych, żelaznych taboretów.