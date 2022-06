Salony z nieziemskimi dekoracjami

Biel to jeden z ulubionych kolorów w różnych stylach: nowoczesnym, minimalistycznym, klasycznym, industrialnym. Tak naprawdę zawsze będzie pasować, ponieważ łatwo można zmienić uzyskany efekt przez dodanie kolorowych dekoracji. Jeżeli poszukujemy bazy do stylizacji, to białe meble do salonu będą się świetnie sprawdzać w tej roli. Często nie tylko są one podstawą dla całej aranżacji, ale również tworzą wyjątkowy, lekki wyraz.