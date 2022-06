Wspaniała renowacja starego mieszkania

Spójrzmy na to, jak mieszkanie prezentowało się przed remontem. Patrzymy na pomieszczenie przylegające do balkonu i dostrzegamy, że aż prosi się ono o renowację. Stare podłogi z drewnianej deski, przybrudzone ściany, staromodne okna- takie elementy z pewnością nie pasowały do żadnego nowoczesnego wnętrza.