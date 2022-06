Tak mieszkałby dziś mickiewiczowski Pan Tadeusz!

Pewnie wielu z Was z uśmiechem wspomina szkolne czasy. Spośród różnych przedmiotów, na pewno lekcje języka polskiego potrafiły pobudzić wyobraźnię. Wszystko dlatego, że to właśnie na nich omawiane były różnorodne lektury. Jedną z książek, która na pewno pozostała w pamięci większości z Was jest słynny „Pan Tadeusz”. To tutaj właśnie Adam Mickiewicz opisuje piękny dworek w Soplicowie. Zastanawialiście się kiedyś, jak prezentowałby się on w obecnych czasach? Nasi architekci postanowili stworzyć niezwykły projekt domu, który stanowi doskonałą odpowiedź na to pytanie. Przekonajcie się sami, jak prezentują się te oryginalne cztery ściany!