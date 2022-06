Jak zaplanować wnętrze idealnego mieszkania?

Właściwe zaplanowanie wnętrz domu czy mieszkania to zadanie niełatwe, wymagające pewnej znajomości aranżacji wnętrz oraz analitycznego umysłu i wyobraźni przestrzennej. Nie zawsze stać nas lub mamy ochotę zgłosić się do eksperta- projektanta czy architekta wnętrz- i wolimy podjąć się tego procesu samodzielnie. Dziś w ramach inspiracji pokażemy Wam, jak urządzono 90-metrowe mieszkanie, świetnie wykorzystując każdy metr kwadratowy jego powierzchni. Być może jego projekt natchnie Was do aranżacji własnych czterech ścian.