Nowoczesny loft w Berlinie

Wygodna kanapa i komfortowe fotele ustawione pod oknem dbają o przytulny wygląd tego wnętrza. Drewniane panele podłogowe potęgują ciepły klimat panujący w tym pomieszczeniu, co dodatkowo wzmocnione zostało dominującą kolorystyką- ciepłe, czekoladowe brązy przeplatają się z kremowymi odcieniami i bielą. Z otwartej przestrzeni salonu wąskie schody prowadzą do prywatnych pomieszczeń. Zostały one oddzielone od siebie nie tylko pionowo, sytuując się na różnych poziomach, ale także kolorystycznie. Z tej perspektywy dostrzec można nieśmiało wydzierający z sypialni kolor grafitowy.