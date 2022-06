10 oryginalnych pomysłów na modną łazienkę!

Wykorzystanie mebli, które odpowiadają stylistyce pokojów dziennych lub sypialni, jako szafkę pod umywalkę to modny patent, który jest podparciem dla jeszcze bardziej modnych umywalek w kształcie mis. Takie wyposażenie ociepla łazienkę i nadaje jej bardziej przytulnego klimatu. Obudowa wanny to kolejny podpunkt do realizacji łazienki marzeń. W tym przypadku jest to powracająca do łask boazeria, zapewne w tym pomieszczeniu funkcjonalna, plastikowa. Stonowane beże i szarości to kolory ponadczasowe i piękne.