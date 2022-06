Fruwające stopnie, które zmienią Twoje zdanie

Powyżej przedstawiamy Wam stosunkowo rzadki przykład schodów wspornikowych z widoczną belką. Prowadzą one na poddasze i taka konstrukcja przywodzi na myśl drabinę do magicznego świata dziecięcych marzeń. Choć belka jest na widoku, to stopnie wykonano ze szkła na metalowym mocowaniu, dzięki czemu schody wciąż pozostają niezwykle lekkie wizualnie. Charakter tych materiałów wprowadza do wnętrza współczesny szyk.