7 kroków do lepszego wykorzystania pustej przestrzeni w domu

Utrzymanie porządku w garażu to syzyfowa praca, zwłaszcza jeśli nie parkujemy w nim samochodu. Co chwila znajdzie się coś kuszące, by je tam wrzucić i zagracić tę ziemię niczyją. Aby uniknąć takich sytuacji i dzięki temu cieszyć się przestrzenią do – na przykład – majsterkowania, zainstalujmy szafki oraz specjalne uchwyty na rowery czy narty. Ze sprzętu sportowego korzystamy tylko w określonych porach roku, niech nie zawadza nam on w garażu przez cały rok!