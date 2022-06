Jaki kolor elewacji jest najlepszy dla Twojego domu?

Domy nowoczesne mają to do siebie, że przyciągają i usprawiedliwiają awangardę. Tak można określić tę propozycję na kolory elewacji. Komu z nas, na zdanie „różowa elewacja domu”, nie przeszłaby ciarka po plecach? Chyba zdecydowanej większości tak! A jednak jest to dowód na to, że stonowane i zgaszone kolory elewacji w niestandardowych barwach mogą dobrze wyglądać na murach domu. Dom to „wytwór wielkoformatowy”, na którym barwy inaczej oddają nam swoje wrażenie i zazwyczaj lepiej wyglądają. Do tego musimy pamiętać, że oprócz ścian, kolor pojawia się także na dachu, rynnach, oknach i drzwiach. Zestawienie tych wszystkich elementów w jedną, zgraną całość to nie lada wyzwanie! Na tym przykładzie widać pudrowy róż połączony z szarością stolarki okiennej i mankietu podmurówki. Wiemy, że szarość chętnie przyjmie w swe objęcia niemal każdy wyważony kolor, dlatego dom robi świetne wrażenie! Kolory elewacji rządzą się podobnym prawem ilościowym do wnętrz – nie więcej niż trzy, a prawdopodobnie osiągniemy piękny efekt!