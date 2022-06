Holenderski design | 10 wyjątkowych mebli z drewna

Wynalazki jutra z miłością do wczoraj to motto Bloondesign, firmy założonej przez Jeriel Bobbe. Jak to działa w praktyce, widzimy na zdjęciu przedstawiającym ten niezwykle innowacyjny produkt: wiosenne meble piknikowe. Piknik na łonie natury brzmi jak prawdziwa sielanka, ale w praktyce nie zawsze jest tak kolorowo jak mogłoby się wydawać- ziemia jest zbyt mokra, trawa zbyt klująca lub zbyt piaszczysta. Ten kosz piknikowy oferuje idealne rozwiązanie. W niemal magiczny sposób kosz rozkłada się w stół piknikowy z dwoma wygodnymi fotelami. Po złożeniu można go z łatwością zawiesić na rowerze i przetransportować gdzie tylko chcemy. Wyglądem przypomina tradycyjne kosze piknikowe, co wprowadza do projektu nutkę nostalgii. Prawdziwy klejnot!