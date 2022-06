Zachwycający parteroweic z potencjałem na dom marzeń!

Tak prezentuje się ten niesamowity dom w dzień. Nie ma wątpliwości co do tego, że nasi eksperci stworzyli wyjątkowo nowoczesny projekt, w którym można się zakochać od pierwszego wejrzenia! Dużą część ścian zdecydowano się zastąpić przeszkleniami, co podkreśla oryginalny charakter całego obiektu. Domownicy na pewno nie mogą narzekać na brak wystarczającej ilości naturalnego światła słonecznego. Co więcej, nie muszą wychodzić na zewnątrz, by cieszyć się przepięknymi widokami.

Ten dom prezentuje się wprost genialnie! Pewnie niejedna osoba chciałaby w nim zamieszkać…