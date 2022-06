Przed i po- renowacja domu w Oxfordzie

Patrząc na to zdjęcie, nie zdajemy sobie sprawy z tego, że wcześniej dom ten był w stanie kompletnego rozpadu. Mówi się, że nie powinno osądzać się książki po jej okładce, ale wszyscy wiemy jednak, przynajmniej jeżeli chodzi o budynki mieszkalne, że wrażenie, jakie sprawiają one z zewnątrz, często przedkłada się na to, co zastaniemy w środku. Dom z tak silnym charakterem i w tak wyjątkowym stylu zasługuje na to, aby pięknie wyglądać, zarówno od zewnątrz, jak i od środka.

Przed renowacją, podwórko przed tym domem pełne było chwastów, zniszczonych roślin oraz porozrzucanych śmieci. Na zdjęciu widzimy jednak typowy angielski budynek, szeregowiec z cegieł, który wygląda na zadbany i czysty, a którego fasada zewnętrzna jest jedynie przedsmakiem tego, co znajdziemy wewnątrz.