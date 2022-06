Rezydencja, która inspiruje

Dziś, wraz z cyklem homify 360, przenosimy się do ciepłej i słonecznej Kalifornii, aby odkryć fantastyczny, nowoczesny i niezwykle elegancki projekt nowoczesnego domu, który jest odbiciem dobrego gustu i stylu właścicieli. Z zewnątrz budynek prezentuje się bardzo nowocześnie i oryginalnie. To połączenie współczesnej architektury z elementami orientalnego, japońskiego stylu. Co na to wskazuje? Wiele elementów, m.in. dach, przypominający pagody, przezroczysty wjazd do garażu, który wygląda jak drzwi przesuwne shoji, wykonane z papieru oraz ogrodzenie składające się z drewnianych desek, które przypominają ściany bambusowe. Całość prezentuje się niezwykle postępowo o egzotycznie. Jeśli choć trochę zaciekawił Was nasz opis to zapraszamy z nami do środka!