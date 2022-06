Meble do pokoju dziecięcego

Od najmłodszych lat należy zachęcać dziecko do wypełniania podstawowych obowiązków. Im szybciej nasz maluch nauczy się niezależności, tym mniej problemów z jego dyscypliną będziemy mieć w przyszłości. To tego mogą go zachęcić odpowiednio dobrane meble. Wystarczy umieścić w korytarzu półki na buty i wieszaki na ubrania dostosowane do dzieci, np. z kolorowymi motywami.