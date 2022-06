Styl glamour w zwykłym polskim domu!

Dla właściciela tego domu niezwykle istotne było stworzenie odpowiednich miejsc do przechowywania. Zdecydowano się wykorzystać przestrzeń pod schodami, którą zabudowano praktycznym i funkcjonalnym systemem wysuwanych szuflad. Tym samym, bez zajmowania przestrzeni, stworzono niezwykle pojemne miejsce do przechowywania. Co za praktyczne i nowoczesne rozwiązanie!