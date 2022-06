5 gwiazdkowy resort w Szwajcarii- Hotel Villa Honegg

Czasami żadne słowa nie są w stanie opisać tego, co widzimy. Często widoki zapierają dech w piersiach i odbierają mowę, nie pozwalając znaleźć nam słów do ich opisania. Tak właśnie dzieje się w tym przypadku.

Dzisiaj na homify chcemy pokazać Wam miejsce zupełnie magiczne i niewiarygodne, które znajduje się wysoko w górach, a dokładniej w szwajcarskich alpach. Ukryte z dala od miejskiego zgiełku i hałasu, a za to tak blisko natury, jak to tylko możliwe, oferuje nam widoki na otoczenie, które niełatwo znaleźć gdzie indziej. Na szczycie góry Bürgenberg znajduje się luksusowy górski resort, Hotel Villa Honegg. Usytuowany w malowniczym miejscu, które stało się tematem kilku dzieł sztuki, celem wakacji znanych celebrytów, takich jak Audrey Hepburn, Sophia Loren or Charlie Chaplin, oraz domem dla milionerów z całego świata, gwarantuje panoramiczny widok na otaczające go góry i doliny.

Wybierzcie się z nami w podróż do Szwajcarii i zajrzyjcie do tego luksusowego hotelu jako jedni z pierwszych!