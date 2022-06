Łazienka retro w 8 niesamowitych odsłonach

Łazienka to bardzo ważne pomieszczenie w każdym domu czy mieszkaniu. Jest to miejsce odpoczynku i regeneracji. Raz urządzona zwykle służy nam przez lata. Dlatego tak ważne jest jej odpowiednia i dobrze przemyślana aranżacja. Dobrym rozwiązaniem może być wykończenie jej w stylu retro. Będziemy mieć pewność, ze będzie to wnętrze ponadczasowe, a dekoracje i rozwiązania, które przez lata nie wyszły z mody na pewno nie staną się szybko passe. Łazienka retro to nie tylko taka urządzona w stylu archaicznym czy rustykalnym. Czas na powrót do szalonych lat '60 czy niezapomnianego okresu popkultury – lat '80 i '90 gdzie kolor odgrywał główna role nie tylko na ubraniach ale także w mieszkaniach! Poniżej przedstawiamy 9 wspaniałych łazienek retro w rożnych wydaniach. Która najbardziej pasuje do Twojego mieszkania?