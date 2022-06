Dom rodzinny o nowoczesnym wnętrzu

Tworzenie całkowicie zindywidualizowanych domów, które są zarówno nowoczesne, nowe, i jeszcze czuć w nich tradycję i nostalgiczne odwołanie do zamierzchłych czasów nie jest łatwym zadaniem. Na szczęście, zespół projektowy składający się z architektów i architektów wnętrz Roundhouse, rzucił się z uporem i zapałem do realizacji projektu Ecclesgreig Gardens.

Wspaniałe jest to, że naturalne materiały odegrały niezwykle istotną rolę. Kamień łupek został wykorzystany w dekorowaniu detali architektonicznych i tworzeniu tradycyjnych elementów. Nawet ścianom zewnętrznym nadano rustykalny dotyk. Wnętrza zaś, są jasne i przestronne, zaprojektowane tak, by kontrastować z masywnością wytrzymałych materiałów z zewnątrz. To wyjątkowe miejsce zapewnia ciepłą, przytulną i szczęśliwą atmosferę, która jest idealna dla rodzin z dziećmi i a przede wszystkim estetycznie oszałamiająca.

Chodźcie z nami, aby przyjrzeć się bliżej i sprawdzić, czy ten dom spełniłby Wasze marzenia.