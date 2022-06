70 m² dom rodzinny ze wszystkimi szczegółami

Wygląd budynku na myśl przywodzi nam styl minimalistyczny, bardzo prosty i surowy w formie i kolorystyce. Dzięki swej prostocie z łatwością możemy zauważyć, że jest to połączenie minimalizmu z nowoczesnymi trendami architektury. Szkło, surowe, betonowe elementy oraz biel to wyznaczniki współczesnej koncepcji architektonicznej. Ten dom to świetna inwestycja dla młodych rodzin, nie kosztuje kroci i pozwala wiele zaoszczędzić. Całkowity koszt tej inwestycji to 2.4 miliona rubli, co w przeliczeniu pozwala nam oszacować kwotę ok. 120 tys.zł.