7 niezawodnych trików na aranżację małej łazienki!

Choć drewno nie każdemu wydaje się odpowiednim materiałem do łazienki, to jednak odpowiednio zaimpregnowane i zabezpieczone doskonale się do niej nadaje. A zwłaszcza to w jasnym kolorze. W połączeniu z białą ceramika łazienkowa materiał ten może zdziałać optyczne cuda! Odpowiednio podświetlona, kombinacja drewna i bieli potrafi wydobyć z pomieszczenia niesamowity blask, czyniąc je jaśniejszym i przez to przestronniejszym.