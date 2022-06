Top 5 tygodnia – najlepsze polskie projekty i domy prefabrykowane!

Pierwszy dom, do którego Was zabieramy, znajduje się we wsi Zielonka, pod Krakowem. Celem tego projektu był, stworzyć dom mieszkalny, który jest inny niż wszystkie w tej okolicy. Co to dokładnie oznacza? Wyjątkowa elewacja in niesamowita brama wjazdowa i także wiele innych rzeczy! Z resztą zobaczcie sami na homify 360°: dom inny niż wszystkie w Zielonkach pod Krakowem.