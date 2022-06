Fantastyczna metamorfoza przygnębiającej sutereny!

Nowocześnie i pomysłowo zaaranżowano obszar domowego gabinetu. Zamiast standardowego biurka na ścianie umieszczono pokaźnych rozmiarów drewniany blat. Zlokalizowano go pod oknem, co sprawia, że miejsce do pracy jest dobrze oświetlone. Wygodne czarne krzesło zapewnia najwyższy komfort pracy. Neutralne otocznie i stonowana kolorystyka sprzyjają skupieniu i efektywnemu wykonywaniu zadań.

