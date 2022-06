Przed i po: od poddasza do loftu

Poddasze to zwykle ta część domu, która jest najmniej doceniana. Często pełni funkcję zwykłego schowka na tak liczne u każdego z nas i niepotrzebne przedmioty. Jednak każde poddasze ma duży potencjał. Nie wierzycie? Przyjrzyjmy się zatem temu, co zaproponowali architekci z biura A1 Lofts and Extension jednej z angielskich rodzin z hrabstwa Surrey. Klienci ci od dawna marzyli o zaadaptowaniu swojego poddasza na salon, a że niedawno odnowili dach – nic nie stało na przeszkodzie.