Projekty kuchni w przytulnym klimacie

To pomieszczenie to funkcjonalne i ciepłe połączenie kuchni z jadalnią. To, co łączy ze sobą oba pokoje, to widok, rozpościerający się z wielkopowierzchniowego okna, wpuszczające do wnętrz naturalne światło i pozwalające im oddychać. Rozkład mebli w tym pomieszczeniu jest idealny do stworzenia rodzinnej atmosfery, a za domowy nastrój i przytulność odpowiadają głównie ciepłe odcienie brązu oraz miękkie tekstylia. Szeroka wyspa w kuchnia, pełniąca nie tylko rolę przestrzeni do przygotowywania posiłków, ale także stołu dla czterech osób, zachęca wszystkich członków rodziny do wspólnego spędzania czasu w tej części domu.