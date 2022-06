10 pięknych ogrodów z pomysłem!

Własny ogród to marzenie prawie każdego z nas. Ci, którzy już go mają wiedzą ile daje on radości ale również, ile wysiłku trzeba mu poświęcić. I to już na etapie projektu. Wymaga on pobudzenia wyobraźni i kreatywności by powstały rozwiązania nie tylko funkcjonalne, lecz także ozdobne, dopasowane do charakteru i klimatu naszego ogrodu. Przy jego aranżacji musimy wziąć pod uwagę wiele aspektów: odpowiednie nawodnienie i nasłonecznienie roślin, układ funkcjonalny, oświetlenie, biegi ścieżek czy dobór roślinności. Kropką nad i są zawsze dekoracje. To one czynią miejsce wyjątkowym i nadają mu charakter.

Pokażemy Wam dziś 10 wielkich-małych idei, które sprawiają, że ogród staje się zachwycający. To inspirujący zestaw pomysłów bardzo łatwych do naśladowania. Wystarczy zajrzeć do tych cudownych ogrodów!