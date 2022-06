Dom aka podmiejskie marzenie do spełnienia!

Chociaż to o kuchni zwykło mawiać się, że jest sercem domu, to jednak i pokój dzienny powinien starać się o to zaszczytne miano. Potrzeba do tego dobrego projektu, przemyślanego rozmieszczenia pomieszczeń oraz funkcjonalnej aranżacji wnętrza. Ten salon zachęca do jego użytkowania, jest pokojem przechodnim pomiędzy wejściem głównym i klatką schodową oraz jadalnią i kuchnią.