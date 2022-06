THE:SQUARE³ w Berlinie

THE:SQUARE³ to niesamowity projekt architektoniczny firmy Moritz Gruppe GmbH w berlińskiej dzielnicy Alt-Hohenschönhausen, który zwrócił uwagę całego architektonicznego świata, zarówno w Niemczech, jak i za granicą. Poza nominacją do tak zwanych „Oskarów Architektury”- konkursu MIPIM-Award w kategorii Best Futura Project, projekt ten zdobył także nagrodę Iconic Awards w kategorii Concept- Visionary Living&Working.

Co jest tak wyjątkowe i niespotykane w projekcie THE:SQUARE³?

Sam jego twórca, Dirk Moritz, zwraca uwagę na jego wpływ na zrównoważony rozwój okolicy, która na razie charakteryzuje się licznymi zniszczonymi, bądź zaniedbanymi budynkami. Kompleks ten przyczyni się zatem do ożywienia tej dzielnicy, tworząc dodatkowe przestrzenie mieszkalne i komercyjne. Z Alt-Hohenschönhausen szybko i łatwo dostać się można do centrum miasta- podróż tramwajem na Alexanderplatz trwa nieco ponad 10 minut! Co więcej, zwraca uwagę wielki potencjał, jaki kryje w sobie ta okolica. Bliskość centrum miasta, dobre połączenia komunikacyjne, a także sąsiedztwo obszarów rekreacyjnych, takich jak jezioro i park, sprawia, że projekt ten zostanie zrealizowany w niezwykle dogodnym miejscu.

Planowany kompleks budynków ma łączyć w sobie trzy aspekty- sport, naturę i mieszkanie. Choć projekt ten jest dopiero w trakcie realizacji, już z niecierpliwością czekamy na efekty tej wyjątkowej, architektonicznej symbiozy urbanizacji, kultury i natury!