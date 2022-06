Luksus na wyciągnięcie ręki

Dopiero patrząc na plan możemy uzmysłowić sobie ogrom tarasu. Zajmuje on tyle samo miejsca co przestrzeń publiczna w tym domu! A do czynienia mamy tylko z zabudową ujętą w projekcie, jeśli nasza działka na to pozwoli, możemy dowolnie powiększyć miejsce wypoczynku na świeżym powietrzu. Zanim przejdziemy dalej, zwróćmy uwagę na praktyczny gabinet, obok którego umiejscowiono łazienkę. Z łatwością można przekształcić go w pokój gościnny.