8 świetnych sposobów na aranżację małej łazienki!

Właściwie w małej przestrzeni jedynym sposobem na szafkę ukrywającą nieestetyczne przybory łazienkowe jest podwieszany mebel pod umywalką. Wiszące półki w ciasnych wnętrzach to niebezpieczny balast, który przy nieuwadze może grozić kontuzją. Chyba, że powiesimy szafkę z lustrem nad umywalką lub płytkie półki, które możecie zobaczyć w przypomnianym we wstępie Katalogu Inspiracji. Kolejnym wyjściem na miejsce do postawienia rzeczy są wnęki lub murki powstałe na wskutek zabudowy toalety czy prysznica. To rozwiązanie wpisane w konstrukcję pomieszczenia, które da nam gotową receptę na miejsce do ustawienia kosmetyków.