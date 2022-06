9 pięknych i stylowych łazienek!

Kiedy mówimy o „stylowej łazience”, fachowo przychodzi nam na myśl łazienka w stylu klasycznym. Generalnie każde wnętrze ma swój styl, na przykład minimalistyczny, wiejski i tak dalej, jednak ta fraza w rozumieniu projektanta wnętrz oznacza wykwintność, elegancję, wyjątkowość i w pewien sposób powrót do korzeni; do tego, od czego wszystko się zaczęło. Stylowa łazienka to synonim luksusu wspominającego klasyczne modele wyposażenia wnętrz, ale nie te z epoki modernizmu, lecz sięgając w przeszłość jeszcze dalej. Współczesna, stylowa łazienka może naśladować czasy angielskiej epoki wiktoriańskiej jeśli nie ogólnie, to choćby w bardzo modnych teraz detalach armatury łazienkowej. Stylowa łazienka to może być również połyskująca blaskiem nowoczesność cechująca się przepychem. Podsumowując, dziś stylowa łazienka może być połączeniem obu tych, zdawałoby się przeciwstawnych sobie, nurtów! A że takie połączenie ma szanse powodzenia, postaramy się udowodnić w poniższych przykładach. Jeśli stylowa łazienka jest Waszym marzeniem, mamy nadzieję, że te zaprezentowane przez nas inspiracje pomogą Wam je wyostrzyć i urzeczywistnić!

Inne niesamowite łazienki możecie zobaczyć też w Katalogu Inspiracji 9 łazienek marzeń!. Zapraszamy!