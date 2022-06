12 fantastycznie urządzonych wąskich przedpokoi!

Ta propozycja to bardzo ciekawa aranżacja. Projekt wąskiego przedpokoju został utrzymany w biało czarnej kolorystyce. Jeśli przyjrzymy się aranżacji uważniej zauważymy, że na przeciwległych ścianach wąskiego przedpokoju kolory zostały odwrócone – to zabawne i oryginalne rozwiązanie to świetna aranżacja. Z lewej strony mamy czatną ścianę z białymi drzwiami i obrazem z białym akcentem. Po drugiej stronie – czarne drzwi, czarny wieszak na ubrania i biała ściana. By nie zaciemnić za bardzo tego wąskiego przedpokoju ściana i podłoga są białe. Taka asymetria, to idealna kompozycja, z drugiej strony zaś świadczy o poczuciu humoru mieszkańców.