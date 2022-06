Komoda w przedpokoju – 13 wyjątkowych aranżacji!

Komoda w przedpokoju to bardzo przydatny mebel. Można w niej schować klucze, czapki, szaliki, kapcie i inne bibeloty. Nie musi to być jednak tylko praktyczny mebel. Ważne jest by pasowała stylistycznie, gdyż odpowiednio zaaranżowana komoda może być gwiazdą pomieszczenia. Mebel ten jest bardzo wdzięczny, gdyż szybko możemy go przestawić, a dzięki temu, że komody nie są zbyt wysokie, nie zajmują one zbyt dużo przestrzeni w pomieszczeniu.

Komody mogą być białe, czarne czy kolorowe, małe, wysokie, duże lub niskie. Czasami wydaje się, że nasz przedpokój jest zbyt mały aby pomieścić w nim komodę. Pokażemy więc kilka przykładów komód w przedpokoju, które idealnie wypełniają małe i wąskie kąty. Nie zabraknie też aranżacji oryginalnych i wyjątkowych. Przed wybraniem komody do przedpokoju warto się zastanowić czy chcemy, by nasza komoda była stylistyczną zapowiedzią do dalszej części mieszkania, czy oddzielną aranżacją przestrzeni.