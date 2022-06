Płytki na korytarz – 13 różnych propozycji!

Korytarz czy przedpokój to pierwsze zetknięcie z naszym mieszkaniem czy domem. A wszyscy wiemy, że pierwsze wrażenie jest najważniejsze. Warto więc przy wyborze podłogi dla naszego korytarza rozważyć wszystkie za i przeciw i wybrać najlepszą opcję.

Płytki na korytarzu posiadają wiele zalet. Przede wszystkim, łatwo się je utrzymuje w czystości, ponadto są trwałe i estetyczne. Są one znacznie praktyczniejsze niż panele, gdyż nie musimy się obawiać o ich zabrudzenie czy zmoczenie, ponieważ są one odporne na brud i wodę. Przez co są znacznie trwalsze, a my nie musimy zaśmiecać naszego przedpokoju szmatami i chodniczkami na mokre i brudne buty. Płytki na korytarzu to rozwiązanie na lata, co dla jednych może to być plusem a dla innych minusem. Z jednej strony, z biegiem lat koszt inwestycji coraz bardziej się opłaca. Z drugiej strony jeśli nam się znudzi stylistyka naszego wnętrza wymiana płytek na korytarzu to będzie dość duże przedsięwzięcie i inwestycja. Dlatego też trzeba bardzo solidnie przemyśleć wybór płytek w przedpokoju, tak by w razie nowej aranżacji wnętrza można by je łatwo dopasować. Co więcej, zwróćmy uwagę na jakość i wykonanie płytek, by mogły nam służyć przez wiele lat.

Zapraszamy do przeglądu płytek na korytarz, niewątpliwie znajdziecie w wśród nich waszych faworytów.