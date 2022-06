Jak feniks z popiołów – fantastyczna metamorfoza mieszkania

W mieszkaniu tym zaszły poważne strukturalne zmiany. Stare, nienadające się już do niczego pomieszczenia przeistoczono w nowe, o zupełnie nowej roli. Tak na przykład stało się w przypadku łazienki, która wcześniej znajdowała się w opłakanym stanie. Zdecydowano się zamienić ją na sypialnię. Wnętrze to w nowym wcieleniu emanuje delikatnością i subtelnością -białe ściany i drewniana podłoga sprawiają, że panuje tutaj idealny klimat do odpoczynku. Wyposażenie ograniczono do minimum- wygodne podwójne łózko oraz wbudowany w ścianę regał są w zupełności wystarczające w sypialni. Wnętrze to skąpane jest w naturalnym świetle, które o poranku wpada do środka przez niewielkie okno.