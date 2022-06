Klasyczny dom o niesamowicie stylowym wnętrzu

Na główną fasadę składają się śnieżnobiałe deski, które tworzą świeży i nowoczesny wygląd domu oraz kolumny nawiązujące swoim stylem do greckich, antycznych budynków. Ganek, czyli zadaszone wejście do budynku, to niezwykle funkcjonalne miejsce. Dzięki niemu możemy w spokoju zrelaksować się przed domem i podziwiać piękno natury. To coś jak taras, ale od frontowej części domu. Dach utrzymano w grafitowym odcieniu, tak by kontrastował z białą elewacją. Całość prezentuje się niezwykle elegancko i stylowo. Zobaczcie jak wygląda wnętrze domu!