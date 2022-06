Pomysły na dekorację salonu

Dekoracje do salonu w stylu skandynawskim odpowiadają głównym założeniom tego stylu- są utrzymane w stonowanej kolorystyce, dominują w nim naturalne materiały, takie jak drewno, a kształty mebli i innych dodatków są proste, ale zarazem ciepłe. Prostokątny stolik do kawy idealnie nadaje się do tego, aby położyć na nim książki lub przekąski. Pufa, wykonana ze starego płóciennego worka, to hołd dla prostoty materiałów i recyklingu. Drewniana dekoracja ścienna z motywem renifera jeszcze bardziej przybliża nas do skandynawskiego stylu.

Więcej pomysłów na wystrój wnętrz w stylu skandynawskim znajdziesz tutaj.