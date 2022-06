Super niesamowity remont domu z lat ’30-tych

Nowa kuchnia to zupełnie inna historia! Pomieszczenie widoczne na zdjęciu to nowoczesna i wyrafinowana przestrzeń, wyposażona w najnowsze technologie. Podłoga, którą pokryto płytkami, świetnie kontrastuje z ciepłym parkietem rozciągającym się w salonie. Płytki są znacznie bardziej praktyczniejsze w kuchni, zwłaszcza dlatego, że łatwo je umyć.

Strzałem w dziesiątkę okazała się wyspa, która subtelnie oddziela przestrzeń kuchni od przestrzeni salonu, a która obok funkcji dodatkowego schowka pełni przede wszystkim funkcję kuchenki. Warto zwrócić uwagę na płytę kuchenki. Można na niej ugotować coś pysznego bez użycia ani gazu ani otwartego ognia. Jest to rozwiązanie znacznie bardziej bezpieczne dla całej rodziny. Wyciąg umieszczony bezpośrednio nad kuchenką to świetne i eleganckie dopełnienie całości. W nowej kuchni postawiono na mnogość różnego rodzaju szafek i szuflad, które idealnie nadają się do przechowywania naczyń i sztućców poza zasięgiem wzroku.