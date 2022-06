Wykończenie łazienki – ciekawe rozwiązania i połączenia

Wybór aranżacji łazienki to wielkie wyzwanie. Jak już zdecydujemy się na kafelki i jak już wybierzemy wannę, zlew i toaletę oddychamy z ulgą, bo wydaje się, że łazienkę mamy już za sobą. Nic bardziej mylnego. Zostaje nam przecież jeszcze wybór fug, oświetlenia, armatury, elementów dekoracyjnych. Są to elementy niezmiernie ważne, gdyż źle dobrana armatura czy niepasujące dodatki mogą zepsuć finalny efekt całkowicie.

Armatura, to nie łatwa sprawa – musi być spójna, ładna i co najważniejsze praktyczna. Koniecznie musimy zwrócić uwagę na kształt kranów, korków i innych wykończeń, gdyż pewne połączenia mogą nie współgrać z kompozycją łazienki. Do jednej będą pasować okrągłe kształty do innej kanciaste, inna łazienka będzie fantastycznie wyglądać z armaturą w nowoczesnym niestandardowym kształcie. Kolor i faktura armatury to kolejna sprawa – aktualnie na rynku wykończenia łazienek – mamy nie tylko srebrne krany i kurki. W ofercie są białe, czarne, złote, kolorowe, błyszczące i matowe krany.